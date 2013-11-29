Грузия продолжит курс на "стратегическую дружбу" с Украиной - Президент

После завершения саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе в эксклюзивном интервью УНИАН Президент Грузии заявил: “Для нас Украина значит очень много, это наш давний стратегический друг. И мы продолжим этот курс. Украина была другом Грузии все эти годы, когда нам было очень и очень сложно. И украинцы стояли бок о бок вместе с нами во время очень проблематичных моментов нашей истории. Украина была нашим другом и при Советском Союзе, когда у нас не было много возможности проявляться индивидуально. Эту дружбу никому не разрушить. Мы очень любим украинцев и всегда будем с ними».

Маргвелашвили призвал украинцев не разочаровываться фактом неподписания Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе.

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“Я бы не стал драматизировать эту ситуацию. Двери для Украины в ЕС не закрыты. Это лишь промежуточный этап”, - сказал новый грузинский лидер.

В то же время он высоко оценил факт парафирования Грузией Соглашения об ассоциации с ЕС сегодня в Вильнюсе.

“Мы исторически и культурно принадлежим Европе, а хотим принадлежать не только культурно, но и политически”, - заявил Маргвелашвили.

Он сказал что цивилизованная, стабильная и европейская Грузия также должна быть выгодна России.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября в Тбилиси состоялась инаугурация нового Президента Грузии. Георгий Маргвелашвили, который победил на президентских выборах в октябре, принял присягу во дворе старого дома парламента Грузии на проспекте Руставели.

Маргвелашвили стал четвертым Президентом Грузии с момента получения страной независимости после распада СССР, до него эту должность занимали Звиад Гамсахурдиа, Эдуард Шеварднадзе и Михаил Саакашвили.