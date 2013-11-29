Девушка Берлускони попросит Папу Франциска простить его

В среду Сильвио Берлускони, признанного виновным в налоговых махинациях, исключили из итальянского сената, пепредает Русская служба ВВС.

Франческа Паскале назвала голосование сената в среду государственным переворотом и сказала, что она попросит Папу Франциска принять ее и выслушать, по ее словам, трагическую историю Сильвио Берлускони.

По теме: Берлускони лишили сенаторских полномочий и парламентского иммунитета

28-летняя Паскале сказала, что у нее есть благословение пятерых взрослых детей Берлускони обратиться к Папе.

Исключение из числа депутатов сената может привести к аресту Берлускони по многочисленным уголовным обвинениям.

В июне экс-премьер был осужден за секс с несовершеннолетней проституткой и злоупотребление служебным положением.