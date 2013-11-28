Берлускони лишили сенаторских полномочий и парламентского иммунитета

Вместе с должностью экс-премьер утратил также парламентский иммунитет, пишет РИА Новости.

Парламентарии руководствовались так называемым "законом Северино", который вступил в силу в конце 2012 года и запрещает баллотироваться или занимать государственные должности лицам, приговоренным к сроку более двух лет.

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Дискуссии в сенате продолжались шесть часов. Дело чуть не дошло до драки, когда некоторые сенаторы, поддерживающие бывшего премьера, встали на столы и начали выкрикивать имя Берлускони, предлагая председателю сената Пьетро Грассо "уйти домой". Ситуацию удалось уладить спустя несколько минут, после чего прошло голосование.

Верховный кассационный суд Италии 1 августа подтвердил приговор, вынесенный ранее в отношении Берлускони Апелляционным судом по громкому делу о финансовых махинациях в созданной им медийной группе Mediaset. Политик был приговорен к четырем годам лишения свободы, при этом срок заключения ему был автоматически сокращен до одного года в связи с законом о помиловании от 2006 года.