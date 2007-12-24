Саркози на Рождество едет в Египет и будет гостить у шейха

Президент Франции Николя САРКОЗИ проведет свои рождественские каникулы в Египте.

Как сообщает французская “Le Figaro”, сегодня Президент Франции планирует посетить детский госпиталь в Некери, однако дальнейшая программа пребывания в Египте пресс-службой Президента Франции не разглашается.

В то же время, по данным французского издания “Le Parisien”, сегодня Н.САРКОЗИ планирует встретиться в Египте со своей новой “спутницей” Карлой БРУНИ, а 25 декабря в Луксоре к ним присоединятся мать Президента Андре и один из его сыновей. В Луксоре Н.САРКОЗИ проведет день согласно программе, специально подготовленной министром культуры Египта Фаруком ХОСНИ, после чего Президент Франции вместе с родными отправится в Шарм-Єль-Шейх, где будет проживать на вилле, принадлежащей шейху Абу-Даби. Не исключено, что к Президенту присоединится и министр иностранных дел Франции Бернар КУШНЕР вместе со своей подругой Крустин ОКРЕН.

30 декабря Н.САРКОЗИ планирует встретиться с Президентом Египта Хосни МУБАРЕКОМ, а 31-го – прибыть в Париж для того, чтобы в прямом эфире обратиться к французам по случаю Нового года.