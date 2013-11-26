США хотят ужесточить санкции против Ирана, несмотря на соглашение

Сенат США в декабре рассмотрит вопрос о возможности ужесточения санкций против Ирана, несмотря на достигнутое в Женеве соглашение по иранской ядерной проблеме, сообщил лидер демократического большинства в сенате Гарри Рид, передает РИА Новости.

Когда мы выйдем с перерыва (9 декабря), мы рассмотрим вопрос, нужны ли более строгие санкции, - сказал Рид радиостанции NPR.

По его словам, слушания по этому вопросу могут созвать председатель банковского комитета сената Тим Джонсон и глава комитета по международным отношениям Роберт Менендес.

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Если нужно будет принять более серьезные санкции, я уверен, мы сделаем это, - отметил сенатор.

Тегеран и "шестерка"международных посредников по итогам переговоров в Женеве достигли в субботу договоренности, согласно которой Иран сократит работы в рамках ядерной программы, предоставит международным экспертам доступ для более тщательных проверок, а экономические санкции в отношении страны будут ослаблены. В ходе переговоров с Ираном администрация США неоднократно просила законодателей отложить обсуждение новых санкций, чтобы не препятствовать заключению сделки.

Вместе с тем Белый дом предупреждал, что если Иран не будет выполнять условия соглашения, то санкции могут быть ужесточены.