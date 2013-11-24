Путин и Меркель готовят новый пакт «Молотова-Риббентропа» о разделе влияния в Восточной Европе - эксперт

Об этом написал на Facebook политический эксперт Дмитрий Джангиров, комментируя информацию о готовящейся встрече лидеров двух стран.

По мнению эксперта, Путин и Меркель намерены обсудить компромиссный вариант вовлечения Украины как в Европейское пространство, так и в Таможенный Союз, чтобы были удовлетворены интересы обоих игроков.

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«Если отбросить словесную шелуху, то это, возможно, важнейшее событие года: сбывается старая геополитическая мечта Путина и Меркель обсудить судьбу Украины (и свои интересы в Украине) без участия Киева и Брюсселя. Как вариант — Ассоциация Украины состоится, но с изменениями в тексте Соглашения (препятствующими сближению с ТС, но без вступления) и, что немаловажно, — Ассоциация состоится с согласия Путина. Короче, ждем-с Пакта Лаврова-Вестервелле», — написал Джангиров, проводя аналогию с пактом Молотова-Риббентропа, которым лидеры Советского Союза и Третьего рейха разделили сферы влияния в Европе.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении обсудить с президентом Путиным вопросы интеграции Украины в ЕС, в частности возможности создания Украиной ЗСТ с ЕС и перспективы отношений с Таможенным союзом. Ранее Украина предлагала Брюсселю создать трехстороннюю комиссию для обсуждения будущего торгово-экономического сотрудничества с учетом всех сторон — Украины, ЕС и ТС. Европа от данной инициативы отказалась, сославшись на то, что «таких прецедентов не было».