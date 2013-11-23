Число погибших при обрушении ТЦ в Риге возросло до 52
11:47, 23 ноября 2013Мир
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Число погибших при обрушении здания супермаркета в Риге возросло 52. Среди погибших - три спасателя.
Торговый центр Maxima, Рига / Фото: LETA
Пострадали 40 человек, 29 человек находятся в больнице - многие из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Точное количество оказавшихся под завалами людей неизвестно.
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Как предполагает мэр Риги Нил Ушаков, под завалами могут находиться 30 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу.
Стена здания торгового центра сети "Максима" и крыша обрушились 21 ноября вечером. Площадь обрушения составила 500 квадратных метров.
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