Обрушение ТЦ в Риге: число погибших возросло до 26, Латвия объявит траур

11:24, 22 ноября 2013
Мир
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Число погибших при обрушении вчера вечером здания торгового центра Maxima в Риге, по последним данным, достигло 26 человек,

Торговый центр Maxima, Рига / Фото: LETA

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу Латвии.

Среди погибших трое спасателей. Пострадали 40 человек, многие из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

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Точное количество оказавшихся под завалами людей неизвестно.

Президент Андрис Берзиньш заявил, что в Латвии объявят траур в связи с гибелью людей в ТЦ.

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