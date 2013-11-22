Обрушение ТЦ в Риге: число погибших возросло до 26, Латвия объявит траур

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу Латвии.

Среди погибших трое спасателей. Пострадали 40 человек, многие из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

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Точное количество оказавшихся под завалами людей неизвестно.

Президент Андрис Берзиньш заявил, что в Латвии объявят траур в связи с гибелью людей в ТЦ.