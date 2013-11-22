Обрушение ТРЦ в Риге: число жертв достигло 33, в Латвии объявлен траур
15:05, 22 ноября 2013Мир
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Число погибших при обрушении вечером 21 ноября здания торгового центра в Риге, по последним данным, достигло 33
Торговий центр Maxima, Рига / Фото: LETA
Число погибших при обрушении крыши супермаркета вечером 21 ноября в Риге, по последним данным, достигло 33, сообщает РИА Новости.
Среди погибших трое спасателей. Пострадали 40 человек, многие из них госпитализированы в тяжелом состоянии.
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Точное количество оказавшихся под завалами людей неизвестно.
В связи с трагедией в торговом центре в Латвии 23, 24 и 25 ноября объявлены траурными.
Трагедия в Риге - крупнейшая по числу человеческих жертв в независимой Латвии.
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