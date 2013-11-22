Обрушение ТРЦ в Риге: число жертв достигло 33, в Латвии объявлен траур

Число погибших при обрушении крыши супермаркета вечером 21 ноября в Риге, по последним данным, достигло 33, сообщает РИА Новости.

Среди погибших трое спасателей. Пострадали 40 человек, многие из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

По теме: Обрушение ТЦ в Риге: число погибших возросло до 26, Латвия объявит траур

Точное количество оказавшихся под завалами людей неизвестно.

В связи с трагедией в торговом центре в Латвии 23, 24 и 25 ноября объявлены траурными.

Трагедия в Риге - крупнейшая по числу человеческих жертв в независимой Латвии.