Беларусь выдаст России арестованного главу "Уралкалия"

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России

"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации Генеральная прокуратура Республики Беларусь приняла решение о выдаче в Россию гражданина РФ Владислава Баумгертнера", - сказано в сообщении.

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Баумгертнер обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.2 ст.201 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в том, что, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, что повлекло тяжкие последствия.

В ближайшее время Баумгертнер будет передан представителям российских правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, Баумгертнер был задержан 26 августа после прекращения сотрудничества "Уралкалия" с "Беларуськалием". Позже белорусские власти объявили в международный розыск совладельца компании Сулеймана Керимова.

Баумгертнер обвиняется в злоупотреблении властью и служебными полномочиями, что, по версии Следственного комитета Беларуси, повлекло «нанесение существенного вреда государственным и общественным интересам страны, а также нанесение ущерба в особо крупном размере ОАО «Беларуськалий» и ЗАО «Белорусская калийная компания».