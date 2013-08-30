Кремль требует от Беларуси немедленно освободить главу Уралкалия

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

"Прошло пять дней с момента ареста в Минске нашего гражданина. Мы требуем немедленного его освобождения и рассчитываем, что белорусская сторона в ближайшее время это сделает", - сказал он журналистам в пятницу.

По теме: Россия ограничит поставки нефти в Беларусь - СМИ

Напомним, Баумгертнер был арестован в Минске 26 августа. Следственный комитет Белоруссии предъявил ему обвинение в злоупотреблении властью и служебными полномочиями, возможная санкция - лишение свободы на срок до десяти лет.

Также одним из совладельцев Уралкалия является собственник ФК Анжи Сулейман Керимов. В настоящее время фонду Сулеймана Керимова Suleyman Kerimov Foundation принадлежит 21,75% акций компании "Уралкалий"