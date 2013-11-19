В Казани повысили меры безопасности в связи с угрозой теракта

В Казани в связи с террористическим угрозами под усиленный контроль взяты метрополитен, вокзалы, другие общественные места, на улицы вышли усиленные патрули. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе мэрии.

По словам руководителя исполкома Казани, замруководителя городской антитеррористической комиссии города Алексея Песошина, соответствующие меры приняты по итогам заседания антитеррористической комиссии республики. Президент Татарстана Рустам Минниханов дал указание силовым структурам и органам исполнительной власти усилить работу по обеспечению безопасности граждан.

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"Первоочередные задачи - обеспечить безопасность на объектах промышленности, жизнеобеспечения, в торгово-развлекательных центрах, гостиницах и рынках", - сказал Песошин. Соответствующие памятки для населения вывешены в общественных местах города. "Отдельные рекомендации полиции - в отношении предприятий, привлекающих мигрантов, места компактного проживания иностранцев", - добавил начальник УВД Казани Валерий Красильников.

Руководители правоохранительных структур доложили об обнаружении и обезвреживании 17 ноября самодельных взрывных устройств в Нижнекамске и в Алексеевском районе Татарстана. По факту ЧП возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

В ту же ночь на 17 ноября были сожжены православные церкви в селе Ленино Новошешминского района и городе Чистополе.