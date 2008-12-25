На новогодние праздники милиция вводит в Киеве усиленные патрули

Столичная милиция выделяет дополнительно почти три тысячи сотрудников, в том числе военнослужащих Внутренних войск, для охраны общественного порядка на новогодние и рождественские праздники в столице.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУМВД Украины в г. Киеве, усиленное патрулирование начнется 30 декабря 2008 года, и будет длиться до 9 января 2009 года.

По информации ЦОС, начиная с 30 декабря этого года, в столичном главке начнет функционировать специальный оперативный штаб, который будет координировать действия патрулей.