Японские истребители поднялись в небо по тревоге из-за бомбардировщиков РФ

14:28, 18 ноября 2013
Мир
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Самолеты были замечены в районе Токио, воздушных границ Японии они не нарушили

Бомбардировщик Ту-95

Истребители ВВС Японии были подняты по тревоге в воскресенье в связи с приближением к воздушному пространству страны двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщил объединенный комитет начальников штабов японских вооруженных сил, бомбардировщики воздушных границ Японии не нарушили. Они были замечены в районе Токио, затем ушли к южному острову Окинава, повернули на северо-восток, пролетели вдоль Японского архипелага и ушли к Сахалину.

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16 ноября в непосредственной близости от Японии были замечены также два российских самолета дальней разведки Ту-142.

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