Роскомнадзор угрожает заблокировать Google Plus

Роспотребнадзор признал запись пользователя под ником "Золотой Парень" пропагандирующей самоубийство. У ресурса есть три дня на устранение нарушения после получения уведомления из Роскомнадзора, в противном случае в России будет заблокирован весь ресурс Google Plus, сообщает ИТАР-ТАСС.

Скорее всего, запись носит провокационный характер, так как запись от 11 ноября (опубликована из Бийска, Алтайский Край) начинается со слов: "На основе данных поисковика Google о том, что Google Plus еще ни разу не вносили в "Священный Реестр запрещенных сайтов", размещаю ниже один интересный способ самоубийства".

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В сентябре с аналогичной проблемой столкнулась социальная сеть Facebook, на страницах которой была размещена реклама курительных смесей. Администрация Facebook оперативно отреагировала на претензии регулятора, удалила противоправный контент и была исключена из реестра.

Реестр запрещенных сайтов заработал в России с 1 ноября 2012 года, в него попадают интернет-страницы с материалами, содержащими признаки детской порнографии, информацию о наркотиках и призывы к суициду. Внесение в реестр какого-либо сайта не означает его последующую блокировку. В течение трех дней после появления сайта в реестре и отправки провайдеру соответствующего уведомления противоправный контент должен быть удален, после чего ресурс из реестра исключается.