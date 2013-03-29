Facebook чуть не заблокировали в России

Об этом сообщил ИТАР- ТАСС пресс-секретарь Роскомнадзора Владимир Пиков.

"Facebook уже удалил информацию", - сказал представитель ведомства, отвечающего за ведение реестра сайтов, содержащих запрещенную к распространению в РФ информацию.

На одной из страниц в социальной сети были обнаружены материалы, которые были признаны экспертной комиссией содержащими призыв к совершению суицида. Роскомнадзор в четверг направил обращение руководству интернет-ресурса с требованием удалить эту информацию, и руководство оперативно отреагировало. По закону, интернет-ресурс подлежит блокировке, если запрещенная информация не будет удалена в течение трех дней со дня отправки уведомления.

Реестр запрещенных сайтов заработал в России с 1 ноября 2012 года, в него попадают интернет-страницы с материалами, содержащими признаки детской порнографии, информацию о наркотиках и призывы к суициду. Решение о включении ресурсов в "черный список" принимают Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, Роспотребнадзор и сам Роскомнадзор.