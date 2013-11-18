Грузия в среду получит нового премьера

"В первой половине вторника состоится слушание комитетов, и все комитеты встретятся с министрами, во второй половине вторника состоится встреча представителей меньшинства и большинства, а уже в среду пройдет голосование за новый кабинет министров и правительственную программу", — заявил Усупашвили после инаугурации нового президента Георгия Маргвелашвили, передает РИА Новости.

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По словам депутата Георгия Цагареишвили, парламентское большинство представит кандидата на пост премьера Грузии в понедельник вечером. Правящая коалиция "Грузинская мечта" уже назвала своим кандидатом Ираклия Гарибашвили, до последнего времени занимавшего пост главы МВД.

Согласно нормам новой конституции Грузии, правительство страны во главе с премьером Бидзиной Иванишвили с момента произнесения новым президентом Маргвелашвили клятвы на конституции Грузии в воскресенье автоматически сложило свои полномочия. На днях Маргвелашвили должен официально представить кандидатуру нового премьера, который в свою очередь представит парламенту Грузии новый кабинет министров для выражения доверия.

Деятельность правительства Грузии будет полностью определять Гарибашвили, который будет подотчетен только парламенту страны. Однако президент сможет требовать от правительства рассмотрения отдельных вопросов.

Миллиардер Бидзина Иванишвили, создавший коалицию "Грузинская мечта", которая сместила партию Саакашвили "Единое Нацдвижение" с позиций правящей политической силы, заявил, что считает свою основную задачу выполненной и не намерен больше оставаться премьер-министром. По словам Иванишвили, в ближайшее время он собирается заняться "развитием гражданского сектора".