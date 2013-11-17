В Калифорнии неисправный беспилотник врезался в крейсер ВМС США

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) во время полета врезался в ракетный крейсер USS Chancellorsville у побережья штата Калифорния, два человека получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел во время плановых учений крейсера, в ходе которых проводилось тестирование боевой системы корабля. По предварительным данным, во время полета у беспилотника, принадлежащего ВМС США, произошла поломка и он упал на борт военного корабля, при этом два матроса получили ожоги.

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"Около 13.25 по местному времени беспилотник упал на левую часть борта крейсера, команда которого состоит из 300 человек. Корабль получил некоторые повреждения", - приводит газета Los Angeles Times заявление военных. Полет БПЛА контролировался с военно-морского объекта Пойнт-Маг на юге штата, отмечает издание.

После инцидента крейсер взял курс на базу ВМС США в Сан-Диего, где эксперты проведут оценку нанесенного ущерба кораблю.