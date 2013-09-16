Беспилотник едва не атаковал Ангелу Меркель на митинге (видео)

Как выяснилось, дрон, оборудованный небольшой фотокамерой, запустил находчивый 23-летний журналист, который хотел получить необычные кадры мероприятия. Однако с управлением он справиться не смог, сообщает Russia Today.

Полиция задержала фотоохотника, но, выяснив, что аппарат не представлял никакой опасности, отпустила его.

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Несмотря на то, что дрон упал практически перед Ангелой Меркель, канцлер сохранила полную невозмутимость.

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