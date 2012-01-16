Свыше 30 человек получили ранения во время беспорядков в Бухаресте

Более трех десятков человек получили ранения в ходе беспорядков в столице Румынии Бухаресте.

"В настоящий момент нами зарегистрировано 33 пострадавших. Пятнадцать из них, в том числе - трое жандармов госпитализированы, остальным медицинская помощь оказана на месте", - заявил руководитель службы неотложной медпомощи Бухареста Кристьян ГРАСУ, передает РИА «Новости».

В воскресенье порядка тысячи человек собрались на университетской площади в Бухаресте и потребовали отставки Президента страны Траяна БЭСЕСКУ, отмены грядущих сокращений бюджетных расходов, а также проведения досрочных выборов в парламент. Они пытались перекрыть движение на близлежащих улицах, однако полицейские и бойцы жандармерии не дали митингующим этого сделать. Тогда демонстранты забросали стражей порядка камнями, которые вывернули из мостовой, а также петардами и дымовыми шашками. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для усмирения толпы.

Премьер министр Румынии Эмиль БОК призвал власти страны и общество к диалогу, заявив, что "метание камней - это не выход из (сложившейся) ситуации". Министр внутренних дел страны Траян ИГАШ поздно вечером в воскресенье призвал правительство государства провести экстренное заседание по вопросу разрешения кризиса.

По данным румынской жандармерии, в волнениях принимали участие члены группировок футбольных фанатов местных клубов "Динамо"и "Стяуа", которые ранее были известны своим противоправным поведением на футбольных матчах.

Массовые выступления в Румынии против планов властей резко сократить бюджетные расходы проходят уже четвертый день подряд, причем не только в Бухаресте, но и в других городах страны. По данным полиции, за все это время в них принимали участие более 4 тыс. человек.

Западные СМИ сообщают, что нынешние протесты - самые крупные в Румынии с момента прихода к власти Президента Т.БЭСЕСКУ в 2004 году.

Ранее власти Румынии уже проводили программу сокращения бюджетных трат. В 2010 году они снизили на 25% зарплату госслужащим и повысили некоторые налоги.

На фоне недовольства политикой правительства и Президента парламентская оппозиция в Румынии также требует проведения досрочных выборов законодательное собрание. Коалиция "Социально-либеральный союз", в которую входят социалистические, правоцентристские и националистические фракции, требует провести выборы в парламент Румынии досрочно. По плану голосование должно пройти в конце нынешнего года.