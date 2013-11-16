Утвержден план уничтожения сирийского химоружия

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"План предусматривает вывоз из Сирии всех задекларированных химических веществ и прекурсоров, за исключением изопропанола, не позднее 5 февраля 2014 года, при этом наиболее опасные химвещества будут вывезены к 31 декабря 2013 года", — говорится в опубликованном заявлении ОЗХО, пишет РИА Новости.

ОЗХО уточняет, что к настоящему времени в Сирии уничтожено более 60% неснаряженных боеприпасов. Все неснаряженные боеприпасы должны быть ликвидированы не позднее 31 января 2014 года.

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Объекты, связанные с сирийскими химарсеналами, будут последовательно уничтожены в период с 15 декабря 2013 года по 15 марта 2014 года. Также в заявлении отмечается, что химоружие будет вывезено для уничтожения за пределы Сирии. "Касательно мероприятий за пределами Сирии, Исполнительный совет решил, что уничтожение приоритетного химоружия будет завершено к 31 марта, а всех остальных задекларированных химических материалов к 30 июня 2014 года", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе ОЗХО не называется страна, на территории которой будет уничтожено химоружие. Отмечается, что гендиректор организации Ахмет Узюмджю представит специальный план уничтожения химарсеналов за пределами Сирии, однако сроки представления этого плана не уточняются.

Ранее Дамаск задекларировал 1,3 тысячи тонн химических веществ и прекурсоров, используемых для создания химического оружия, а также более 1,2 тысячи неснаряженных боеприпасов. Помимо этого, Сирия предоставила информацию о 41 сооружении, которые расположены на 23 объектах и могут использоваться для производства химического оружия. В начале ноября ОЗХО заявила о завершении первого этапа операции, направленной на уничтожение химоружия в Сирии, и об уничтожении химоборудования. Кроме этого, все элементы для создания химоружия в Сирии были опечатаны.