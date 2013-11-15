После расстрела митинга в Ливии разгромили штаб бывших повстанцев (фото, видео)

По поступающей информации, разгромлены также все строения, которые занимали напавшие на манифестацию бывшие ополченцы, сообщает ИТАР-ТАСС.

После пятничной молитвы сотни местных жителей организовали митинг и двинулись в столичный район Гаргур, который контролировался сражавшимися на стороне оппозиции против режима Муамара Каддафи экс-революционерами из города Мисурата (200 км к востоку от Триполи).

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Протестующие, которые попытались пройти к штабу ополченцев, потребовали от них покинуть столицу и вернуться в родной город. Последние сначала преградили путь манифестантам и открыли предупредительный огонь в воздух, а затем стали стрелять на поражение.

По уточненным данным, которые приводит телеканал "Аль-Арабия", погибли, по меньшей мере, 10 и ранения получили около 50 человек, многие из которых доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Согласно свидетельствам очевидцев, мисуратцы применяли против демонстрантов не только легкое стрелковое оружие, но и крупнокалиберные пулеметы.

В то же время, как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс, погибло не менее 13 человек, ранено более сотни.

Вслед за атакой на манифестацию, которая, как заявляли ее участники, была мирной, в Гаргур прибыли вооруженные отряды триполийцев, которые напали на штаб "чужаков" и ряд зданий, где они проживали. Сейчас боевики мисуратской бригады забаррикадировались на одной из расположенных в этом районе вилл, которая окружена разъяренной толпой.

Минобороны страны уже отдало распоряжение ВС и военной полиции незамедлительно вмешаться в происходящее и навести порядок. На место стычек прибыли десятки армейских бронемашин.

Спустя два года после победы так называемой революции 17 февраля и завершения гражданской войны, приведшей к свержению и убийству Каддафи, новые власти страны, несмотря на все попытки, оказались не в состоянии навести порядок. В Ливии продолжают действовать отряды бывших ополченцев, в том числе радикальных исламистов, не подчиняющиеся центру и устанавливающие свои законы на подконтрольных им территориях.