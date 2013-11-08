В Триполи продолжаются столкновения между группировками боевиков

Инцидент произошел примерно в километре от посольства России и Великобритании. Как сообщают арабские СМИ, на настоящий момент из больниц города поступили сообщения об одном убитом и 12 раненых. По данным телеканала "Аль-Арабия", погибли двое и ранены более 20 ливийцев. Среди пострадавших есть мирные жители, попавшие под перекрестный огонь, сообщает ИТАР-ТАСС.

По сведениям полиции, бой начался после того, как в центр Триполи ворвались несколько джипов с боевиками из города Мисурата. Помимо автоматического оружия, у них имеются зенитные пушки и гранатометы. Предполагается, что приезжие прибыли в столицу, чтобы отомстить бывшим "братьям по оружию" за смерть своего командира, погибшего в аналогичном вооруженном инциденте во вторник.

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Перестрелка началась в районе местного пляжа, где отдыхало много горожан. Все они в панике бежали с места происшествия. Администрация расположенного там фешенебельного отеля "Рэдиссон Блу" /Radisson Blu/ эвакуировала часть гостей после того, как в двери и фасад попали пули и осколки гранат.

После свержения режима Муамара Каддафи в Ливии не удается создать стабильное правительство. Власть на местах фактически принадлежит вооруженным группировкам, в свое время выступавших единым фронтом, но после победы "революции" ополчившимся друг на друга. Дело дошло до создания в Киренаике /восточные районы страны/ "автономного правительства". Кроме того, в некоторых частях Ливии ситуация находится под контролем сторонников убитого лидера Джамахирии Каддафи.

Правительство страны приняло решение о прекращении субсидирования всех бывших "революционеров" с начала 2014 года, если они официально не перейдут на службу в госструктуры.