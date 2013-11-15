Издатели Forbes изучают возможность его продажи – CМИ

Издательство обсуждает с Deutsche Bank AG возможность организации такой сделки.

Forbes Media рассчитывает получить не менее 400 млн долларов от продажи одноименного журнала, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

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В сообщении Bloomberg отмечается, что в последнее время многие издатели продают известные журналы, в связи с тем, что выручка от рекламы и тиражей снижается из-за высокой конкуренции со стороны интернет-изданий. Например, в сентябре 2013 года кредиторы журнала Maxim продали его Darden Media Group.

Американский финансово-экономический журнал Forbes, появившийся в 1917 году, является одним из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Тираж журнала в США превышает 900 тыс экземпляров.

В Украине Forbes издается с марта 2011 года.