В Украине закрывается легендарный сатирический журнал - СМИ

Об этом в своем блоге написал каррикатурист издания Валерий Чмырев. По его данным, журнал закрывают как нерентабельный. «Работникам журнала предложены должности в комбинате «Пресса Украины» (издатель журнала. - Авт.) вроде уборщика, брошюровщика и т. п. Журналу в марте 2014-го исполнилось бы 92 года. Во времена СССР его тираж составлял около 3 млн (в последнее время - 10 тыс. - Авт.). За счет доходов «Перца» содержались различные партийные издания. Творческий коллектив художников - карикатуристы, юмористы, штатные работники - вынуждены искать убежища в каком-то другом издательстве. Очень печально! Ждем предложений», - говорит Чмырев.

Как пишет газета Вести, главред издания Михаил Прудник - в отчаянии после новости о закрытии: «Я всю жизнь в нем проработал (с 1975-го. - Авт.)! Сказать, что я расстроен, - это ничего не сказать», - сказал нам Прудник. Он добавил, что редакция не собирается сдаваться: «Мы будем искать инвесторов, чтобы выпускать журнал дальше», - добавил он.

Депутат и писатель Владимир Яворивский несколько десятилетий подряд читал «Перец»: «Если честно, в моих воспоминаниях сложно представить СССР без этого журнала. Главы колхозов и руководители среднего звена ждали выхода каждого номера со страхом - такими удачными и едкими были там шутки», - вспоминает он.

Интересно, что одним из самых популярных сатириков «Перца» в 30–40-х был Остап Вишня. Из-за критики власти журнал закрывали почти на 10 лет, а его сотрудников арестовывали. Кстати, второй самый популярный в СССР сатирический журнал - «Крокодил» - окончательно закрылся в 2008 году после двух попыток возрождения.