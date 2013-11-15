Все губернаторы Грузии подали в отставку

Все региональные губернаторы Грузии направили президенту Михаилу Саакашвили заявления об отставке. Об этом сообщает «Грузия Online».

По словам пресс-спикера главы государства Мананы Манджгаладзе, в администрацию президента поступили заявления действующих губернаторов всех регионов.

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Манджгаладзе отметила, что до конца дня их заявления будут удовлетворены.

Напомним, что отставка губернаторов последовала за президентскими выборами, на которых победил Георгий Маргвелашвили от правящей коалиции "Грузинская мечта", набрав 62,11% голосов избирателей. Его официальное вступление в должность состоится 17 ноября.