Информатора Associated Press из ФБР приговорили к 11 годам тюрьмы

Бывший сотрудник ФБР Доналд Сачтлебен (Donald Sachtleben), передавший агентству Associated Press секретную информацию об операции спецслужб США в Йемене, приговорен судом к одиннадцати годам и восьми месяцам лишения свободы. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Часть оглашенного судом срока (три года и семь месяцев) Сачтлебен получил за разглашение сведений об антитеррористической операции, проведенной ЦРУ в 2012 году. Еще семь лет и один месяц экс-сотрудник спецслужб проведет в тюрьме по итогам рассмотрения дела о хранении и распространении им детской порнографии.

Оглашая приговор, судья заявил, что подсудимый «предал свою страну и запятнал свою впечатляющую репутацию». Сам Сачтлебен, выступая с речью, попросил прощения у родственников и бывших коллег за то, что «был с ними нечестен».

Материалы о предотвращении ЦРУ теракта на борту одного из летевших в США из Йемена самолетов были опубликованы Associated Press еще в мае 2012 года. Тем не менее, ФБР, сотрудники которого начали по факту публикации расследование, долгое время не удавалось установить личность человека, передавшего информационному агентству секретные данные. О том, что за утечкой стоял именно Сачтлебен, стало известно только в 2013 году. Факты его сотрудничества с AP вскрылись в ходе расследования дела о распространении детской порнографии.

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Эксперт-взрывотехник Доналд Сачтлебен работал в ФБР с 1983 по 2008 годы. В частности, как сообщается на сайте ведомства, он привлекался к расследованию резонансного дела о подрыве американского эсминца «Коул» в Йемене в 2000 году. Также Сачтлебен работал вместе с комиссией, занимавшейся расследованием терактов 11 сентября. В 2008 году Сачтлебен оставил службу и занялся преподавательской деятельностью. Каким образом ему удалось спустя четыре года получить доступ к секретным документам, в ходе судебных разбирательств не уточнялось.

Попытки ФБР установить личность информатора привели к громкому скандалу в мае 2013 года. Руководство Associated Press объявило тогда о массовой прослушке личных и рабочих телефонов своих сотрудников. Министерство юстиции США признало факт слежки, однако объяснило это следственной необходимостью. Отчитаться о законности своих действий сотрудников ФБР пришлось просить лично президенту США Бараку Обаме.