Швейцарский информатор выдаст WikiLeaks секреты оффшоров

Бывший менеджер одного из швейцарских банков Рудольф Эльмер (Rudolf Elmer) передаст сайту WikiLeaks данные о счетах в оффшорных банках двух тысяч человек и корпораций, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

По мнению Эльмера, эти сведения говорят о массовом уходе от налогов. Передать информацию, записанную на CD, он планирует в Лондоне 17 января за два дня до того, как должен будет предстать перед судом в Швейцарии по обвинению краже банковской информации.

На дисках, по словам Эльмера, содержатся данные о счетах примерно 40 политиков.

Эльмер был уволен из швейцарского банка Julius Baer в 2002 году из-за подозрения в краже информации. Он известен как один из наиболее последовательных критиков деятельности международных финансовых институтов. В Швейцарии его обвиняют в нарушении законодательства о банковской тайне, подделке документов и отправке посланий с угрозами двум сотрудникам Julius Baer. Банк отрицает, что нарушал закон и настаивает на том, что Эльмер "переделал" полученные им документы.

Как напоминает газета, в 2008 году Эльмер уже передавал подобную информацию WikiLeaks. По сведениям издания, как и тогда, обнародовать конкретные имена не планируется.