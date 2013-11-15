СМИ: Египет готов купить оружие у России на $2 миллиарда

Россия и Египет обсуждают возможность заключения контрактов на поставку вооружений на сумму свыше $2 млрд, сообщили «Ведомостям» человек, близкий к руководству Минобороны России, и человек в госкорпорации «Ростехнологии». Вопросы активизации военно-технического сотрудничества с Египтом были одной из обсуждавшихся тем во время совершенного в четверг визита российских министров обороны и иностранных дел Сергея Шойгу и Сергея Лаврова в Каир, где они провели переговоры с египетскими коллегами в формате «2 + 2». Как заявил после переговоров Шойгу, «мы продолжили обсуждение проектов по военному и военно-техническому сотрудничеству, договорились, что в ближайшее время предпримем шаги по юридическому оформлению наших договоренностей».

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Впрочем, в 2010-2012 гг. с Египтом были заключены соглашения о поставках вооружений (в основном транспортных вертолетов и систем ПВО) на сумму более $1,5 млрд, а после революции февраля 2011 г. египетские военные прислали в Москву заявки на закупку значительного количества вооружений, но не был решен вопрос об их оплате. Однако после смещения египетскими военными президента Мухаммеда Мурси этим летом США заблокировали свою военную помощь и уже задержали поставки партии истребителей F-16 по ранее заключенному контракту. Тогда вопрос о диверсификации импорта вооружений встал перед египетскими военными особенно остро.

Сейчас, по словам собеседника «Ведомостей», идут переговоры о закупке на сумму до $2 млрд истребителей МиГ-29М/М2, систем ПВО малого радиуса действия, противотанковых ракет «Корнет», а оплачены поставки российского оружия могут быть Саудовской Аравией, которая оказывает большую финансовую помощь новому руководству Египта.