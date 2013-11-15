Парламент Венесуэлы согласился дать президенту особые полномочия

За законопроект проголосовали 99 парламентариев из 165 — именно такое число голосов достаточно для прохождения инициативы в парламенте. Ранее для принятия законопроекта сторонникам Мадуро не хватало одного голоса. Он был получен после того, как несколько дней назад были отозваны депутатские полномочия опозиционного парламентария Марии Мерседес Арангурен, которую обвинили в коррупции. На смену ей в парламенте пришел сторонник Мадуро, сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

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Как сообщил спикер парламента Диосдадо Кабельо, парламент окончательно примет законопроект 19 ноября.

В начале октября президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил у Национальной ассамблеи предоставить ему особые полномочия, которые позволят главе государства принимать декреты без одобрения парламента. Президент заявил, что такие полномочия нужны ему для того, чтобы эффективно бороться с коррупцией и угрожающей стране экономической войной, и добавил, что готов «сражаться за новую политическую этику, за новое общество».

По словам Мадуро, без предоставления ему особых полномочий будет невозможно построение социализма в стране.

Инициатива Мадуро вызвала критику со стороны его оппонентов, которые считают, что президент будет использовать свои полномочия для подавления оппозиции.

Ранее, во время президентства Уго Чавеса, парламент Венесуэлы уже несколько раз предоставлял особые законодательные полномочия главе страны. Последний раз Чавес получил их в 2010 году. Тогда предлогом для этого стала необходимость экстренной помощи населению после наводнений. За полтора года, в течение которых действовали эти полномочия, Чавес успел принять около 200 законодательных актов. В числе прочего он обеспечил себе право национализации нефтяных проектов и укрепил свою власть в Верховном суде.