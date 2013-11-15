Страны ЕС предлагают паспорта богатым иностранцам
00:31, 15 ноября 2013Мир
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Еврокомиссия не имеет полномочий запрещать правительствам стран ЕС предлагать ускоренное получение гражданства богатым иностранцам.
Мальта предложила получение гражданства в сокращенные сроки состоятельным зарубежным инвесторам / Фото : facebook.com/europeanparliament
Об этом Еврокомиссия заявила в четверг, пишет Русская служба ВВС.
На этой неделе Мальта предложила получение гражданства в сокращенные сроки состоятельным инвесторам из-за рубежа.
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Для получения гражданства Мальты потребуется инвестировать в экономику почти 650 тысяч евро (865 тысяч долларов).
С аналогичными предложениями выступила Испания, Венгрия и еще несколько европейских стран.
По данным экспертов, одними из главных претендентов на получение европейских паспортов являются состоятельные китайцы.
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