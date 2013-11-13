Мальта хочет продавать гражданство в ЕС за 650 тысяч евро

Парламент Мальты во вторник, 12 ноября, одобрил законопроект о продаже гражданства этой страны иностранцам за 650 тысяч евро, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

За такую сумму Мальта — член Евросоюза и участница Шенгенского соглашения — планирует продавать свое гражданство жителям стран, не входящих в ЕС.

По словам премьер-министра Мальты Джозефа Муската (Joseph Muscat), нововведение позволит не только пополнить бюджет страны, но и привлечь потенциальных инвесторов в экономику острова. По расчетам Муската, в первый год действия новая схема получения гражданства принесет в бюджет острова около 30 миллионов евро (предполагается, что гражданство купят около 45 человек). В будущем, как ожидается, гражданство Мальты будут покупать от 200 до 300 человек ежегодно.

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Подавших заявку на покупку гражданства власти Мальты обещают тщательно проверять, в том числе и на возможные связи с преступным миром. В случае выявления каких-либо нарушений, в предоставлении гражданства соискателю будет отказано.

Резко против законопроекта о продаже гражданства выступила оппозиционная Националистическая партия, указывавшая на то, что новая схема не привязана ни к инвестициям в экономику Мальты, ни к покупке недвижимости на острове. По мнению оппозиции, продажа гражданства в конечном итоге приведет к тому, что Мальта окажется в компании стран — офшорных зон Карибского бассейна. Националистическая партия пообещала организовать национальный референдум по вопросу о продаже гражданства.

Население островного государства Мальта составляет около 450 тысяч человек, проживающих на площади в 316 квадратных километров.С 2004 года Мальта является членом Евросоюза, а с 2008 года — еврозоны.