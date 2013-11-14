СМИ: Британские зоологи убили самое старое животное Земли

Исследователи узнали о том, что выловленный вблизи берегов Исландии моллюск достиг возраста в 507 лет только после того, как вскрыли его раковину, убив тем самым ее обитателя, сообщает Лента.ру.

Изучение раковин моллюсков проводилось в рамках проекта по реконструкции климатических изменений за последние несколько столетий. Подробности приводит датское издание videnskab.dk (английский вариант есть в Science Nordic), а статья ученых с описанием их первоначального исследования была ранее опубликована в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

По теме: Умер самый старый мужчина мира

Специалисты из университета Бангора первоначально намеревались по толщине колец на раковинах молюсков определить то, каким образом в прошлом менялась температура морской воды. Моллюски вида Arctica islandica были и ранее известны своей высокой продолжительностью жизни, поэтому ученые рассчитывали по их годовым кольцам восстановить картину изменения климата. Раковина животных активно растет только в летние месяцы, формируя кольца, подобные древесным и узнать точный возраст можно простым подсчетом таких колец.

Вначале биологи посчитали число колец неверно, но и этого хватило для установления нового рекорда, 405 лет. Повторное изучение позволило обнаружить 507 колец, что с учетом года поимки животного, 2006, дает год рождения 1499.

Сравнительно недавно, еще в 1980-х годах, биологи скептически смотрели на саму возможность двустворчатых молюсков прожить больше ста лет, но последующие находки раковин позволили пересмотреть представления ученых о долголетии этих животных. Радиоизотопный анализ, проведенный исследователями, также подтвердил их подсчеты: возможная ошибка не превышает двух-трех лет.