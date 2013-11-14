Германия: экс-президента будут судить за услуги - BBC

Бывший президент Германии Кристиан Вульф предстанет перед судом по обвинению в получение и предоставлении незаконных услуг, сообщает BBC Украина.

В частности, его обвиняют в том, что, находясь на посту премьер-министра Нижней Саксонии в 2008 году, он позволил кинопродюсеру оплатить гостиничные счета в обмен на лоббирование.

Кристиан Вульф, который ушел в отставку в феврале 2012 года, пробыв в должности менее двух лет, станет первым бывшим главой государства в Германии, который будет отвечать на обвинения в суде.

54-летний политик отрицает обвинения и пообещал очистить свое имя.

Кинопродюсер Давиду Грьоневольду выдвинули такие же обвинения.

Суд должен состояться в городе Ганновер на севере Германии.

Обвинение попытается доказать , что господин Грьоневольд оплатил гостиничные счета Кристиана Вульфа во время пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене, а также на северном острове Зюльт в 2007-2008 годах.

По теме: В доме бывшего президента ФРГ Вульфа провели обыск

За это продюсер якобы получил поддержку своих проектов со стороны немецких компаний.

Прокуроры добивались, чтобы бывшего президента судили за коррупцию, но суд одобрил рассмотрение лишь менее серьезных обвинений.

Если его признают виновным, Кристиану Вульфу грозит до трех лет тюрьмы или штраф.

Ранее оба обвиняемых отвергли предложение прокурора уладить дело штрафом - такая процедура разрешена в делах, которые не считают особенно серьезными.

Протеже Ангелы Меркель - Кристиан Вульф подал в отставку на фоне критики в немецкой прессе, которая писала о его связях с бизнесменами.

Его пост, который в Германии является по большей части представительным, перешел к Йоахиму Гауку.