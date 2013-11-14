В Москве полиция задержала агитатора исламистской партии

Участник международной террористической организации «Партии исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», форум которой недавно сорвали в Крыму) задержан в московском регионе силами полиции и ФСБ России.

«Задержанным оказался двадцатипятилетний гражданин республики Таджикистан», - говорится в сообщении МВД. В ведомстве пояснили, что ранее задержанный уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и несколько лет назад был депортирован из страны, пишет Russia Today.

Спустя некоторое время задержанный, как он сам уже признался, по поддельным документам снова вернулся в Россию, где продолжил заниматься преступной деятельностью, пропагандирующей партию «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В частности, он занимался вербовкой новых членов организации, распространением листовок с материалами экстремистского содержания и журнала «Аль-Вай».

«Установлено, что 27 сентября 2013 года на территории Исторической мечети Москвы данный гражданин распространял листовки, содержащие призывы вступать в партию «Хизб ут-Тахрир» и противостоять действующей власти, а также ложные сведения о действиях правоохранительных органов», - говорится в сообщении МВД.

14 февраля 2003 года Верховный суд РФ признал террористическими 15 организаций, среди которых оказалась и «Хизб ут-Тахрир». Их деятельность на территории Российской Федерации запрещена.