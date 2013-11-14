Мэр Торонто признался в покупке наркотиков

О том, покупал ли мэр Торонто наркотики, спросил его член совета Дензил Миннан-Вонг, сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

По словам Форда, он понимает, какое неловкое положение создал своими поступками, но тем не менее отказался уйти со своего поста несмотря на открытое письмо городского совета с просьбой оставить полномочия. Выступая в совете, Форд отметил, что никогда не испытывал зависимости от наркотиков и отметил, что является «позитивной ролевой моделью» для подростков, оказавшихся в трудной ситуации.

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За обращение к Форду с просьбой уйти в отставку проголосовал 41 из 43 членов городского совета. Тем не менее, оно носило символический характер, так как совет не обладает достаточными полномочиями, чтобы отстранить мэра от своих обязанностей.

В начале ноября Форд признавался, что курил крэк — пригодную для курения разновидность кокаина — лишь однажды в «пьяном забытье», в то время как ранее он отрицал подобные обвинения. Поводом для подозрений в адрес мэра Торонто стал скандал с видеозаписью, на которой мужчина, похожий на Форда, запечатлен употребляющим наркотики. Обладатели записи продемонстрировали ролик канадским журналистам, однако обнародован он не был, в настоящее время запись хранится в полиции.