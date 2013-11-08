В канадских СМИ появилось очередное скандальное видео с мэром Торонто

На любительском видеоролике, который, предположительно, снял на мобильный телефон визави градоначальника, Роб Форд угрожает убить неизвестного человека, активно используя при этом нецензурную лексику, пишет РИА Новости.

Мэр Торонто уже после того, как ролик появился на сайте, объяснил журналистам, что в момент съемки он был "крайне, крайне нетрезв".

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Видео с угрозами стало очередным эпизодом скандального сериала из жизни канадского градоначальника. На прошлой неделе шеф полиции Торонто Билл Блэйр сообщил, что стражи правопорядка обнаружили видеозапись, запечатлевшую, как мэр крупнейшего канадского города курит крэк через стеклянную трубку.

Накануне Форд извинился перед горожанами за свое пристрастие к наркотикам, отметив при этом, что будет продолжать работать на посту главы города.