Мэр Торонто признался в употреблении наркотиков

По словам Форда, однажды он курил крэк, но не является наркозависимым. Форд отметил, что это произошло один раз во время «пьяного забытья» около года назад. Точную дату употребления наркотика мэр Торонто не смог назвать, заявив, что не помнит точно, когда это произошло, сообщает Лента.ру со ссылкой на Toronto Star.

«Я совершал ошибки. Все, что я могу сделать сейчас, это лишь извиниться и жить дальше», — заявил Форд. В то же время он опроверг сообщения о том, что его могли снять на видео во время употребления крэка. Форд заявил, что несмотря на признание в употреблении наркотиков не собирается оставлять свой пост. Ранее Форд заявлял, что никогда не употреблял крэк.

По теме: Мэр Торонто, уличенный в приеме наркотиков, не видит причин для отставки

В мае 2013 года в канадских СМИ появились сообщения о том, что Форда сняли на видео во время употребления крэка в компании со своим знакомым. Обладатели видеозаписи продемонстрировали ее журналистам, однако в публичный доступ она не попала. По данным анонимного источника издания Vice, администрация Форда наняла хакера для уничтожения видео.

Тем не менее, впоследствии видеозапись оказалась у полиции, в которой подтвердили, что на ней запечатлен именно мэр Торонто. Форд, неоднократно отрицавший факт существования такой съемки, призвал полицейских обнародовать ее. В настоящее время съемка приобщена к расследованию дела знакомого Форда Александра Лизи, подозреваемого в вымогательстве в связи с попыткой завладеть этой видеозаписью, а также в ряде других преступлений, в том числе наркоторговле.