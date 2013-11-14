Премьер Румынии обвинил президента в злоупотреблениях - СМИ

По словам премьера, в сделке были задействованы: прокурор, запросивший у профильных ведомств кадастровые списки с участками, и советник главы Румынии по аграрной политике, который оценивал и подбирал их, сообщает ИТАР-ТАСС.

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”Старшая дочь президента Иоана Бэсеску выкупила в уезде Кэлэраш надел в 300 гектаров за 1,3 млн евро. Из этой суммы 1 млн является банковским кредитом, а еще 300 тыс. были уплачены наличными. Думаю, что все лица, вовлеченные в эту сделку, должны дать показания, ведь речь идет о крупной сумме и первом лице государства”, - сказал Понта. Он отметил, что парламентарии должны расследовать и происхождение наличных денег, на которые была приобретена земля.

Со своей стороны Бэсеску отвергает эти обвинения. ”Понта лжет. Земля приобретена по закону, за деньги взятые в кредит. Я предлагаю главе кабинета действовать как мужчина и выяснять отношения со мной, а не с моей дочерью, которая не имеет отношения к политике”, - заявил Бэсеску на специально созванной сегодня вечером пресс-конференции.

Конфликт между Бэсеску и лидерами правящей в Румынии коалиции Социал-либеральный союз во главе с премьером Понтой и главой Сената Крином Антонеску длится уже второй год.

Последний случился две недели назад, когда сенатор от правящей коалиции Сорин Стэнеску обвинил главу государства в получении взяток за политическое прикрытие и благосклонность у ряда крупных международных корпораций. По его словам, деньги перечислялись на тайные счета в офшоры на Сейшелах, где хранят свои деньги Бэсеску и его приближенные. Однако затем эти обвинения были признаны сфальсифицированными, а глава Румынии заявил, что премьер Понта и ряд членов кабинета готовят против него новый импичмент.