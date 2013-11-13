Украинцы стали пятой по количеству иммигрантской общиной Италии

Такие официальные данные обнародовал сегодня в Риме Центр исследований и исследований IDOS совместно с итальянской Службой против расовой дискриминации UNAR, сообщает Радио Свобода.

Согласно нынешним статистическим досье по иммиграции, украинская община в Италии является пятой по численности иммигрантской общиной после румын, марокканцев, албанцев и китайцев.

Этот количественный показатель присутствия украинцев держится уже несколько лет, хотя, по данным общественных организаций, выходцев из Украины на полуострове не менее полумиллиона.

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Авторы исследования отмечают, что, несмотря на длительный экономический кризис в Италии, поток иностранцев в страну хотя не существенно, но все-таки увеличился. Сейчас на полуострове законно находятся более 5 миллионов граждан иностранного происхождения. Одновременно с местной «пропиской» их насчитывается свыше 4 миллионов, что составляет более 7 процентов от общего количества населения.

Более всего иммигранты сосредоточены на севере страны и в таких крупных городах, как Рим и Милан.

Несмотря на кризис, уровень занятости среди иностранцев остается традиционно высоким, по сравнению с итальянцами. Исследователи объясняют этот феномен тем, что иммигранты часто выполняют малоквалифицированный труд с низкой зарплатой, от которого местные жители отказываются.