Армянский парламент отказался признавать Нагорный Карабах

Из 131 депутата приняли участие в голосовании только 11, 10 были за, 1 воздержался.

Предложение признать Нагорный Карабах выдвинула оппозиционная партия «Наследие», которая имеет в парламенте 5 депутатов, сообщает Радио Свобода.

Большинство парламентариев, и властных, и оппозиционных, считает, что формальное признание сепаратистов повредит мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном из-за этого региона.

По теме: Азербайджан объявил персонами нон грата 8 украинцев

На прошлой неделе президенты обеих стран договорились встретиться в этом месяце, чтобы возобновить переговоры по Нагорному Карабаху.

Между Ереваном и Баку продолжается противостояние из-за Нагорного Карабаха, населенного армянами региона Азербайджана, который односторонне провозгласил свою независимость. В начале 1990-х годов в результате войны, которую провели местные армяне при поддержке Армении, Азербайджан потерял контроль над большей частью этого региона и еще над значительной частью своей территории вне его. В Баку считают, что Армения оккупировала этот регион. Самопровозглашенной «независимости» Нагорного Карабаха формально не признает ни одно государство мира, в том числе и Армения, хотя фактически Ереван придает этому сепаратистскому региону Азербайджана всяческую поддержку.