Сирийские курды создали независимое правительство

Заявление было сделано после того, как отрядам курдского ополчения удалось перехватить контроль над значительными территориями у джихадистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что временное правительство также сформировала Сирийская Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) в ходе прошедшей во вторник встречи в Стамбуле.

Курды составляют около 10% населения Сирии, насчитывающего примерно 23 миллиона человек. Большинство курдов проживает в северо-восточных, пограничных с Турцией районах страны, обладающих основными нефтяными запасами Сирии.

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На протяжении многих лет сирийские курды обвиняют Дамаск в проведении дискриминационной политики и подавлении национального курдского движения. Однако в продолжающемся с марта 2011 года противоборстве оппозиции с режимом президента Башара Асада курды практически не участвуют. Сирийская армия покинула курдские районы на северо-востоке страны, за исключением двух крупных городов Хасеке и Камышлы. Все остальные населенные пункты этого региона перешли под контроль курдов, создавших органы самоуправления.