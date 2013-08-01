Курды в Сирии воюют и с правительством, и с исламистами

Об этом в среду, 31 июля, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на сирийскую правозащитную организацию Observatory for Human Rights.

Уточняется, что речь идет о бойцах из движений «Фронт аль-Нусра» и «Исламское государстве Ирак и аль-Шама», однако о требованиях исламистов ничего не сообщается.

Захвату заложников предшествовали столкновения между отрядами курдской милиции и исламистами, которые продолжались несколько недель. За это время в сирийском городе Эль-Камышлы был убит видный курдский политик Иса Хусо. После убийства курдские лидеры вновь призвали соотечественников к оружию и борьбе с исламистами.

Курды, населяющие приграничные районы на севере и северо-востоке Сирии сражаются как с оппозиционными силами, так и с правительственными войсками, пытаясь не позволить ни тем, ни другим захватить контроль над регионом, передает Лента.ру.