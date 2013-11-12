На месте разрушенных башен-близнецов возведено высочайшее здание в США - СМИ

Экспертный комитет в составе 30 архитекторов постановил, что шпиль ВТЦ-1, как официально именуется здание, является частью самого строения, а не просто телекоммуникационной антенной. Следовательно, его высота "приплюсовывается" к высоте самого небоскреба. Таким образом, высота ВТЦ-1 составляет 541 м, а его ближайшего "конкурента" - чикагского небоскреба "Уиллис-тауэр", которому до сих пор принадлежала пальма первенства - 442 м. Построенный в 1973 году, "Уиллис-тауэр" на протяжении почти 25 лет был самым высоким зданием в мире. На здании есть антенна, однако ее высота в расчет не принимается.

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Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Благодаря сегодняшнему решению ВТЦ-1 стал самым высоким зданием на территории Западного полушария и третьим по высоте небоскребом в мире. Самым высоким зданием в мире сейчас является дубайский небоскреб Бурдж-Халифа. Его высота составляет 828 м. Второе место занимает Королевская часовая башня, входящая в комплекс высотных зданий Абрадж аль-Бейт в Мекке (601 м).

Возведение ВТЦ-1 началось в 2006 году. В конце апреля прошлого года он стал самым высоким зданием Нью-Йорка, опередив знаменитый 102-этажный "Эмпайр стейт билдинг". Завершение строительства запланировано на начало 2014 года.

По замыслу городских властей и архитекторов, ВТЦ-1 должен стать самым безопасным и надежным небоскребом на планете. Фундамент сооружения укреплен стальными балками, а первые несколько этажей представляют собой мощное железобетонное основание без окон.

В 2015 году на 100-102 этажах ВТЦ-1 будет открыта трехэтажная смотровая площадка, с которой будет открываться захватывающий вид на весь мегаполис и его окрестности. Подняться на нее на скоростном лифте можно будет всего за одну минуту.

К настоящему времени уже подписаны контракты на аренду помещений с крупным издательским домом "Конде Наст", китайской инвестиционной фирмой "Вантон холдингс", а также Управлением служб общего назначения при правительстве США. Помимо ВТЦ-1, новый комплекс Всемирного торгового центра будет включать три других высотных офисных здания, а также мемориал и музей, посвященные жертвам терактов 11 сентября.