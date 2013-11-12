Россия требует от Польши извинений в связи с инцидентом в Варшаве

Россия требует от властей Польши принесения официальных извинений, возмещения причиненного ущерба и наказания виновных в инциденте в Варшаве, который произошел у посольства РФ, говорится в заявлении МИД РФ.

12 ноября в МИД России был вызван Посол Республики Польша в Москве В.Зайончковский, которому "был заявлен решительный протест в связи с имевшими место вечером 11 ноября бесчинствами вокруг российского Посольства в Варшаве, устроенными многотысячной толпой агрессивно настроенных участников так называемого «марша независимости»".

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"В результате имуществу дипмиссии нанесен материальный ущерб, а ее нормальное функционирование в течение нескольких часов было по сути блокировано, что является грубейшим нарушением польскими властями Венской конвенции о дипломатических сношениях", - сообщили в российском МИД.

Москва подчеркнула, что требует официального извинения властей Польши.

"Войцеху Зайончковскому было заявлено, что мы требуем от польских властей принесения официальных извинений, принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасности и нормальному функционированию всех дипломатических представительств России в Польше, возмещения причиненного ущерба, наказания виновных и недопущения подобных провокаций в будущем", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.