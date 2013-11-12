В России ограбили Троице-Сергиеву лавру
Из Троице-Сергиевой лавры неизвестные похитили церковные реликвии. Сумма ущерба устанавливается.
Неизвестные похитили церковные реликвии из Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы областного главка МВД.
«Накануне в полицию поступило сообщение о том, что из Троице-Сергиевой лавры неизвестные похитили церковные реликвии. В настоящее время сумма ущерба устанавливается», - сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело, преступников ищут.
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Мужской монастырь был основан в 1337 году преподобным Сергием Радонежским, мощи которого покоятся в монастыре. Лавра известна Московской духовной академией - одним из крупнейших религиозных учебных заведений России. В 1993 году архитектурный ансамбль лавры был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.