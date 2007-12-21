В Пакистане смертник подорвал себя в мечети: погибли десятки людей

На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли, по разным данным, от 15 до 50 человек. Десятки ранены.

Местные власти заявляют, что число жертв будет расти.

Смертник подорвал себя в мечети, где в этот момент молился бывший министр внутренних дел Пакистана Афтаб Шерпао и его сын. Шерпао не пострадал, сообщил представитель МВД Пакистана.

Шерпао один из приближенных президента Пакистана Первеза Мушаррафа, последовательный борец с исламским экстремизмом.

Это уже второе покушение на бывшего главу пакистанского МВД этом году. В апреле в результате теракта погибли более 30 человек, десятки были ранены , в том числе - сам Шерпао.

Радио Свобода