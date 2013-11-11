СМИ: Австрия не против приютить Сноудена

Об этом рассказал министр иностранных дел Австрии Михаэль Шпинделеггер.

Австрийский политик заявляет, что у спецслужб появились серьезные подозрения в адрес АНБ насчет многолетнего наблюдения за интернет-трафиком и прослушивания телефонных переговоров граждан страны, пишет Росбалт.

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Он также высказал предположение, что США имели доступ к электронной информации через интернет-узел Internet Exchange, который находится в Вене.

По его мнению, взлома со стороны США можно избежать, если создать единый европейский сервер для хранения электронной информации. На данный момент весь трафик с венского интернет-узла проходит либо через Азию, либо через США.

Глава МИД Австрии не исключает, что его страна сможет предоставить экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Снодену политическое убежище.

"Если он подаст такую заявку, то мы рассмотрим ее серьезнейшим образом, и я не исключаю, что мы примем решение принять его в нашей стране", — сказал Михаэль Шпинделеггер.

Эдвард Сноуден находится на данный момент в России, где он получил временное убежище на один год при условии, что он не будет совершать действий, которые наносят вред США. Сноуден ранее передал журналистам секретные сведения о работе американских спецслужб, из которых следовало, что они прослушивают и отслеживают телекоммуникации миллионов людей по всему миру, причем в их числе оказались лидеры 35 стран.

Это вызвало недовольство как среди простых граждан, которые потребовали от властей защитить их личные данные, так и среди руководства многих стран, которые оказались жертвами прослушки.