Обаме следует извиниться за прослушивание Меркель - Маккейн

Об этом заявил известный американский сенатор и экс-кандидат на пост президента США Джон Маккейн в интервью немецкому изданию Spiegel, передает РИА Новости.

«Зная, как разозлилась Ангела Меркель, ему следует принести извинения», - полдчеркнул сенатор.

По мнению Маккейна, у американской разведки не было оснований прослушивать телефоны Меркель, так как у США есть множество других способов получить важную информацию у союзников.

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«Причина кроется в том, что они могли это сделать. Другими словами, люди, вооруженные передовыми техническими возможностями ... они сидели и думали: «мы ведь можем это сделать, и они сделали это», - сообщил он, отметив, что конгресс США имеет лишь ограниченные возможности контролировать ситуацию в работе разведсообщества.

Маккейн также полагает, что глава АНБ Кит Александер должен покинуть свой пост. «Конечно, ему следует уйти в отставку, иначе его следует уволить. Командующий корпуса морской пехоты уволил несколько генералов за ошибки в системе безопасности афганской базы. Напомните мне, когда в этом городе (Вашингтоне) кого-то увольняли за провалы», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, скандал вокруг прослушки американскими спецслужбами телефонов граждан европейских стран, а также ведущих европейских политиков недавно разгорелся с новой силой на фоне переданных Эдвардом Сноуденом свежих данных, согласно которым США собирали метаданные о звонках не только обычных людей, но и глав как минимум 35 государств.

Так, появилась информация, что мобильный телефон канцлера ФРГ Ангелы Меркель спецслужбы США прослушивали с 2002 года и что сотрудники АНБ только с 10 декабря прошлого года по 8 января нынешнего перехватили 70,3 млн телефонных разговоров французов и 60 млн телефонных звонков испанцев.

Президент США заявил, что зачастую просто не знал об этих действиях разведки. Однако сотрудники АНБ оказались возмущены позицией Обамы, так как он, по их словам, был прекрасно обо всем осведомлен, а теперь «бросает их на произвол судьбы, пытаясь отмежевываться от «разоблачений» Сноудена».