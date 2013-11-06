Керри: США продолжат сотрудничать с Германией, чтобы уладить скандал со слежкой

"Мы в дальнейшем будем совместно с нашими союзниками из Германии работать над тем, чтобы обсуждение этой темы (то есть электронной слежки) принесло плоды", - сказал госсекретарь США Джон Керри в интервью немецкой газете "Бильд", сообщает ИТАР-ТАСС.

Кроме того Керри напомнил, что президент США Барак Обама распорядился проверить целесообразность методов работы АНБ, чтобы убедиться, соблюдается ли "баланс между частной жизнью и безопасностью" граждан.

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"Мы хотим удостоверить (мировое сообщество) в том, что мы ведем сбор информации не просто потому, что мы это можем, а потому, что действительно в этом нуждаемся", - сообщил госсекретарь.

Керри также подтвердил неизменность позиции США в отношении экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, передавшего в СМИ сведения о слежке, ведущейся американскими спецслужбами. В США его ждет "честный процесс в соответствии с американскими законами", отметил госсекретарь.

Напомним, в конце июня этого года германский еженедельник "Шпигель" сообщил, что АНБ перехватывает в ФРГ до 500 млн телефонных и интернет-сообщений ежемесячно. В октябре германское правительство получило данные о возможной прослушке со стороны агентства телефона канцлера Ангелы Меркель.

На родине Сноудену инкриминируется нарушение двух статей Закона о шпионаже от 1917 года - несанкционированное разглашение секретной информации, затрагивающей национальную оборону, и умышленная передача данных американской разведки лицам, не имеющим права на получение таких сведений.

Кроме того, ему вменяется в вину кража собственности правительства США. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюрьмы.